Muore bimbo di 8 mesi azzannato dal cane di famiglia

Ultimo aggiornamento: 12 Aprile, 00:26

Tragedia a Tricase , nel Salento. Un bimbo di appena 8 mesi è morto dopo essere stato azzannato dal cane di famiglia. E' accaduto intorno alle 20 di ieri. Il piccolo si trovava da solo con il cane, un corso, quando è stato aggredito. E' stata la madre ad accorrere per prima.La donna ha soccorso il bimbo e in auto lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Tricase. Lì il piccolo è arrivato in condizioni disperate. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma le ferite - in particolare alla testa - erano troppo gravi e il bimbo non ce l'ha fatta.Della tragedia sono stati informati i carabinieri, intervenuti subito in ospedale e che ora dovranno ricostruire la dinamica dei fatti. In ospedale anche il papà del piccolo, un istruttore di palestra molto conosciuto a Tricase. Il cane è stato posto sotto sequestro con l'intervento dei medici veterinari della Asl.