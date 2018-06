In casa aveva 31 dosi di cocaina arrestata una donna di 39 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva in casa 31 dosi di cocaina pronte per lo spaccio: arrestata una tarantina di 39 anni. I Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, una 39enne tarantina, con precedenti. Durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno concentrato la loro attenzione nei confronti della donna che, controllata nei pressi della sua abitazione in pieno centro, a seguito di perquisizione personale, veniva trovata in possesso di gr. 9 di cocaina, suddivisa in 31 dosi, già confezionati e pronti per essere spacciate. La donna possedeva inoltre un bilancino di precisione e 110 euro sequestrati in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio.La 39enne, arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, al termine delle formalità di rito, come disposto dal pm di turno, è stata posta agli arresti domiciliari.