Infermiera cerca di introdurre nel carcere telefonini e droga a Pasquetta: arrestata

Un'infermiera della Asl di Foggia che cercava di introdurre nel carcere dauno otto telefonini (tra microtelefoni e smartphone) e quasi 200 grammi di hashish è stata arrestata nel giorno di Pasquetta dalla polizia penitenziaria.

Lo rende noto il Sappe che parla di un «certosino lavoro investigativo» e denuncia ancora una volta la cronica carenza di organico di agenti nei penitenziari.

La nota del sindacato

«Questo importante ritrovamento segue di qualche giorno i numerosi telefoni ritrovati a Taranto, Foggia, Bari, Trani Lecce: se dovessimo contare i telefonini sequestrati negli ultimi mesi solo in Puglia, arriveremmo a qualche centinaio e figuriamoci a livello nazionale. Abbiamo chiesto più volte ai responsabili delle carceri italiane - annota il Sappe in un comunicato - di intervenire per contrastare questi atti criminali mettendo a disposizione dei poliziotti le apparecchiature elettroniche (Jammer) capaci di bloccare l'uso dei cellulari, ma a tutt'oggi nulla è cambiato».