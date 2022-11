Spaccio di droga, trovata con mezzo chilo di cocaina in casa: arrestata 20enne

Mezzo chilo di cocaina in casa: arrestata 20enne per spaccio di droga. I Carabinieri della Stazione di Corato hanno arrestato in flagranza di reato una 20enne residente nel comune di Corato, ritenuta responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La perquisizione domiciliare

I militari dell’Arma sono intervenuti presso una villa della 20enne perquisita in lungo e in largo non solo dai carabinieri ma anche dalle unità cinofile. I controlli hanno consentito di trovare, nascosti in casa, 500 grammi di cocaina, sostanza da taglio e vario materiale per il confezionamento, oltre a due biciclette elettriche di probabile provenienza illecita.

La 20enne è stata arrestata e trasferita nella casa circondariale di Trani, a disposizione della Procura della Repubblica di Trani.