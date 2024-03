Donna tenta il suicidio dal sesto piano, salvata dal vigile del fuoco che si cala dall'alto e dal carabiniere che spunta dalla finestra

Un salvataggio drammatico e commovente, diventato rapidamente virale sui social media, quello avvenuto nei giorni scorsi a Massafra (Taranto). Una donna di circa 50 anni, in preda alla disperazione, ha rischiato di compiere un gesto estremo sabato 23 marzo, tentando il suicidio provando a lanciarsi dal sesto piano di un edificio nel quartiere Belvedere. Le immagini circolate mostrano momenti di intensa angoscia e coraggio, in cui l'intervento tempestivo di un vigile del fuoco e di un carabiniere ha scongiurato una tragedia.

Il salvataggio

La donna, inizialmente seduta sulla ringhiera, viene spinta verso l'interno del balcone da un vigile del fuoco. Nonostante ciò, tenta nuovamente di raggiungere il parapetto, usando una sedia per risalire, momento in cui un carabiniere, intervenuto dalla porta-finestra adiacente, la blocca definitivamente, evitando il peggio. Al salvataggio hanno contribuito anche i parenti della donna, che hanno tentato di dissuaderla, e il sindaco della città, arrivato sul posto per dare supporto.

Il post di Salvini

Il ministro Matteo Salvini ha ringraziato forze dell'ordine e e vigili del fuoco. «Un momento di tensione e paura si trasforma in un atto di eroismo e salvezza a Massafra (Taranto). Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, una donna è stata salvata dal pericolo imminente di lanciarsi dal sesto piano. Un vero esempio di collaborazione e prontezza d’animo che ha impedito una potenziale tragedia. Grazie - scrive Salvini - per tutto quello che fanno quotidianamente per salvare vite. Onore a voi».