​​Donna di 65 anni trovata morta in casa dal fratello: si indaga sulle cause, probabile un malore

Una donna di 65 anni è stata trovata morta questo pomeriggio nel suo appartamento nel quartiere Tamburi a Taranto. A trovare il corpo è stato suo fratello col quale conviveva. L'uomo ha subito chiamato i soccorsi.

A quanto si apprende, da una prima ispezione del cadavere da parte del medico legale non emergerebbero segni di violenza. Gli investigatori ipotizzano la morte per cause naturali. Il magistrato che si sta occupando del caso ha comunque disposto l'autopsia. Indaga la polizia.