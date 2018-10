«Corruzione elettorale», Mazzarano indagato dopo i servizi di Striscia. Il consigliere regionale sentito in Procura: «Fiducia nei magistrati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tegola giudiziaria sul consigliere regionale Michele Mazzarano (Pd), indagato per corruzione elettorale dalla Procura di Taranto. La vicenda risale alla primavera scorsa quando la trasmissione "Striscia la notizia" raccolse la testimonianza di un uomo che accusava l'esponente dem di avergli promesso lavoro per i suoi due figli in cambio di voti e della sede elettorale. Mazzarano ha sempre sdegnosamente negato l'addebito, annunciando anche denuncia per diffamazione contro il tg satirico di Canale 5. "Nonostante il mio avvocato abbia più volte illustrato la verità dei fatti alla redazione - disse all'epoca il politico - e abbia inviato tutte le carte che provano la truffa contro di me, non solo 'Striscia' non ne ha tenuto conto, ma ha addirittura aumentato la dose pubblicando una notizia falsa. Quello che ho è una incondizionata fiducia nella giustizia. Per questo non ho altra strada che denunciare Striscia la Notizia per diffamazione - conclude Mazzarano - confidando con serenità nell'unico verdetto che conta davvero". Mazzarano era stato ascoltato dai magistrati nei giorni scorsi. L'avviso di conclusioni delle indagini è firmato dal procuratore capo, Carlo Maria Capristo, e dell'aggiunto Maurizio Carbone. Questa la dichiarazione in merito dello stesso Mazzarano: "Nei giorni scorsi ho ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Taranto in merito alla presunta vicenda risalente alla campagna elettorale regionale del 2015 secondo cui avrei promesso posti di lavoro in cambio di un comitato elettorale. La Procura ha fatto le sue verifiche e io ho contribuito, anche con una mia denuncia, all’accertamento della verità. Sono pronto a fornire ulteriori spiegazioni al fine di ottenere l’archiviazione e sono fiducioso nel lavoro e nel rigore dei magistrati".