Due lavoratori in nero nell'agriturismo del consigliere regionale. Lui si scusa in un video: «Ho sbagliato»

Due lavoratori in nero nell'agriturismo di proprietà del consigliere regionale Antonio Tutolo. E lui ammette le proprie colpe, chiedendo scusa, con un video sui social. Tutolo, consigliere regionale del gruppo misto ed ex sindaco di Lucera (dove sorge l'agriturismo), ha spiegato l'accaduto in quasi un'ora: "Ho sbagliato", le prime parole.

"Ho chiesto a una ragazza se conoscesse qualcuno che potesse aiutarci, visto che due collaboratori avevano dato forfait. Sarebbe stato giusto fermarsi e se accadrà farò così, anche perché mi è costato tantissimo dal punto di vista economico. E' stata una leggerezza, ho commesso un errore, poi resto Antonio Tutolo".