«A Foggia bombe e spari e il Governo ci ha abbondonati». Consigliere regionale in sciopero della fame

Il consigliere regionale foggiano, Antonio Tutolo (gruppo Misto), si è incatenato davanti ai cancelli del Consiglio regionale della Puglia e ha iniziato lo sciopero della fame. «Mi accamperò ad oltranza in via Gentile e inizierò lo sciopero della fame. Lo faccio - spiega - per attirare l'attenzione del governo regionale e nazionale sulla provincia di Foggia, perché 600mila cittadini pugliesi si sentono abbandonati e trascurati, perché la bellissima terra che mi onoro di rappresentare da consigliere regionale sta diventando invisibile e invivibile».

L'escalation di violenza

Il riferimento è ai numerosi attentati e omicidi che si sono consumati nel Foggiano negli ultimi mesi. «Ciò che chiedo da due anni - spiega - è che si celebri un Consiglio regionale monotematico sullo sviluppo della provincia di Foggia. Lo hanno fatto slittare tante volte per vari motivi, adesso vorrei che fosse stabilita con urgenza una data certa, in modo che si riunisca appena si formerà il nuovo governo e vi prendano parte i parlamentari pugliesi, nonché tutti i sindaci di Capitanata».