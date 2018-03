Striscia, nuovi audio dell'ex assessore Mazzarano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assessore dimissionario ha presentato esposto-querela nei confronti del suo accusatore, spiegando di essere perseguitato da tre anni alla Procura della Repubblica di Taranto. La città dell'Ilva ha dato i natali a Mazzarano ed anche ad altri due politici citati nei servizi dell'inviato di Striscia la notizia Pinuccio: si tratta di Lucio Lonoce, candidato del Pd alla Camera (nel collegio uninominale 10) alle ultime elezioni politiche e presidente del Consiglio comunale tarantino, e di Vincenzo Di Gregorio, consigliere e secondo più votato del Pd alle scorse elezioni comunali. «In quella fase in cui furono chiamate le mogli io ne ho messe 8 di persone lì, tutte in una volta» racconta Mazzarano nell'audio fatto sentire da 'Striscià a corredo dell'intervista al Presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, Michele Emiliano, andato in onda lo scorso lunedì sera.