Inchiesta sulla sanità, arrestati il consigliere Cera e il padre ex parlamentare

L'accusa è di concussione: arresti domiciliari per il consigliere regionale Napoleone Cera e per il padre, ex parlamentare, entrambi di Foggia. Le misure di custodia cautelare sono scattate nell'ambito della stessa inchiesta in cui risultano indagati il presidente della Regione Michele Emiliano e l'assessore al Welfare Salvatore Ruggeri.

L'ordinanza è stata emessa dal tribunale di Foggia. Nel fascicolo si fa riferimento a vicende legate alla sanità foggiana. Il coinvolgimento di Emiliano e Ruggeri riguarda solo la nomina (peraltro mai avvenuta) del commissario della Asp "Castriota e Corropoli" di Chieuti, in provincia di Foggia.

Emiliano: «Io indagato per una nomina mai fatta»

Nomina di un commissario: indagato l'assessore regionale Ruggeri

Napoleone Cera, 39 anni, eletto con la lista Popolari-Udc, è alla prima esperienza da consigliere regionale. Il padre Angelo, 67 anni, è stato deputato Udc dal 2008 al 2018.

Ultimo aggiornamento: 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA