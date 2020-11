Lavori non autorizzati in una zona costiera vincolata, distrutta la vegetazione: scattano due denunce

Sbancano una zona costiera protetta, ma arrivano i carabinieri. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Taranto, allarmati dalla presenza di mezzi d’opera in area costiera, sono intervenuti infatti per bloccare dei lavori di movimentazione, livellamento e dissodamento del terreno in un'area lungo il litorale di Lizzano, lavori effettuati con l’ausilio di Bobcat.

Il cantiere ha devastato la vegetazione caratteristica della macchia mediterranea presente su di un’area di circa 200 metri quadri ricadente in zona vincolata paesaggisticamente. Le opere di sbancamento effettuate hanno comportato la trasformazione permanente del suolo ed il relativo deturpamento del paesaggio caratteristico della costa ionica, sanzionato dall’articolo 734 del Codice Penale. L’assenza quindi delle necessarie autorizzazioni prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fornito ai militari elementi idonei per poter procedere al sequestro penale dell’intera area, di tutti i mezzi meccanici, e alla denuncia sia del proprietario dell’area boscata, committente dei lavori, sia della ditta, esecutrice materiale, sorpresa ad eseguire i lavori abusivi.

