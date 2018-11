Chi è Simona Carpignano, la ragazza pugliese scomparsa dopo il doppio crollo a Marsiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo nome è tra i dispersi dei due palazzi crollati a Marsiglia: lei è una ragazza italiana, una trentenne di Taranto che si chiama Simona Carpignano. Su Facebook è spuntato un appello per ritrovarla o per avere sue notizie, sebbene la paura che sia sotto le macerie di quel palazzo in cui abitava è tantissima.«Stamattina è crollato il palazzo in cui vive Simona a Marsiglia, alle ore 9.30 circa - si legge nell’appello pubblicato ieri sui social network da una sua amica, Vanessa Fulgini - Non si hanno più notizie di Simona da questa mattina alle 8.30. Lei abitava al terzo piano del palazzo di 6 piani crollato».Simona, originaria di Taranto e diplomata alla scuola Aristosseno, si è laureata in lingue all’Università del Salento per poi trasferirsi in Francia: era da sei mesi a Marsiglia, dopo un periodo in cui ha vissuto a Parigi per specializzarsi. In Francia lavorava come interprete dopo aver conseguito una seconda laurea e un master.