Simona trovata morta sotto le macerie. Il dolore del papà a Marsiglia: «Purtroppo è vero»

Simona è morta. L'ultima speranza si è spezzata. A Marsiglia è stato ritrovato il corpo senza vita di Simona Carpignano, la ragazza tarantina di 30 anni che era in Francia per cercare lavoro dopo aver conseguito la sua seconda laurea. Simona, soprannominata "Sorriso" per il suo carattere gioviale e positivo, risultava dispersa da lunedì mattina, quando era avvenuto il crollo del palazzo dove abitava. A dare la conferma del ritrovamento del corpo è stato il papà di Simona, a Marsiglia. «Purtroppo la notizia è vera», ha detto.Si è sperato a lungo che potesse essersi in qualche modo salvata fino a quando non è arrivata la tragica notizia. In Francia ieri si erano subito precipitati i suoi familiari, con il padre Domenico, per cercare di essere utili nella ricerca. Intanto sui social gli appelli disperati degli amici che speravano "in un miracolo".Ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Il corpo di Simona è stato estratto e portato nell'istituto di medicina legale di Marsiglia. Finora sono sei le vittime accertate del crollo, si cercano ancora altre due persone che risultano disperse.