Campomarino, le immagini choc del tubo che sversa acqua nera

MARUGGIO - Sono impressionanti le foto pubblicate sulla pagina Facebook «Campomarino nel cuore» che mostrano l’enorme chiazza nera di un tratto di mare dovuta allo sversamento in acqua di una sostanza che fuoriesce da un tubo.

La zona interessata da dragaggi



La zona della spiaggia di Campomarino, frazione di Maruggio in provincia di Taranto, già oggetto d’interesse dei residenti e di gruppi ambientalisti, è quella sul lato destro del porticciolo turistico della località balneare sullo Ionio interessato da lavori di dragaggio dei fondali.

Interventi noti agli organi competenti e a quanto pare regolari dal punto di vista delle autorizzazioni. L’effetto visivo, però, è devastante.

L'indignazione sui social



Non restano indifferenti gli abitanti e gli amanti del rinomato luogo che mostrano sul social tutta la loro preoccupazione per quanto sta avvenendo in queste ore.

«Pensavamo che il peggio fosse alle spalle – si legge - ma dobbiamo pensare che al peggio non ci sia ancora fine. Molti "scienziati" ci hanno tacciati di propaganda, altri hanno sentenziato fossero solo alghe, posidonia e sabbia stratificata».