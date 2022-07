Il peschereccio affonda, la Guardia costiera salva l'equipaggio in mare

Si sono salvati, ma non senza qualche difficoltà: un peschereccio è affondato nella serata di ieri a Campomarino di Maruggio, con a bordo tre uomini di Taranto (il comandante Gianni P., il direttore di macchiine Angelo M, e il marinaio Fall F.). Sono stati i loro parenti ad avvisare la Guardiia Costiera, visto il forte vento e le difficoltà riferite dai tre. La Sala operativa del VI° Maritime Rescue Sub Center della Guardia Costiera di Bari, da una prima ricognizione radio satellitare non riscontrava la presenza dell’unità navale, e pertanto iniziava a coordinare le ricerche, attraverso le Motovedette della Capitaneria di porto di Taranto, di Gallipoli e gli elicotteri del 84° Centro SAR dell’Aeronautica Militare di stanza a Gioia del Colle.

