Camper, le telecamere di Rai 1 fanno tappa a Ginosa

In questa prima settimana di luglio, Camper in viaggio - in onda da alle 12.00 su Rai 1- andrà nel tacco d'Italia, la Puglia, attraversando la provincia di Taranto. Guidati come sempre dalle missioni assegnate loro dal professor Umberto Broccoli, Tinto e Roberta Morise, insieme ai camperisti a cui si accompagnano, faranno la scoperta della Gravina di Ginosa.