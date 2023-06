Ligabue torna a Bari: a novembre live al Palaflorio

Ligabue torna a Bari in concerto: approderà anche nel capoluogo pugliese il tour indoor “Dedicato a noi” del cantautore emiliano. L'artista di Correggio ha annunciato attraverso i social network che il prossimo 24 novembre si esibirà al Palaflorio di Japigia. I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle 11 di dopodomani (giovedì 29).

Due grandi eventi

Intanto Ligabue si prepara ai due grandi eventi estivi negli stadi nelle prossime settimane, che lo vedranno protagonista il 5 luglio a San Siro e il 14 luglio all'Olimpico di Roma. “Ho iniziato a scrivere i pezzi durante la pandemia, quindi ci tengo particolarmente anche perché è l’album a cui ho dedicato più tempo nella mia carriera.

Ci saranno anche alcune canzoni storiche che non suoniamo da un lungo periodo - dice Ligabue - e stiamo preparando una scaletta piena di sorprese con qualche spoiler sul nuovo album. Con il tour nei palasport gireremo un po’ tutta l'Italia, vi verremo a stanare da casa, da nord a sud". Il tour partirà il 9 ottobre dall'Arena di Verona per poi proseguire in 15 città italiane.