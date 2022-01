Tragedia in Francia, il camper va fuoco: il rapper di Terlizzi "Zio Felp" muore insieme alla cagnolina

Incredulità e sconcerto per la tragica morte del 35enne Davide Biscotti in arte "Zio Felp", rapper originario di Terlizzi in provincia di Bari. Il giovane ha perso la vita nelle scorse ore nella a Saint-Pierre-d'Albigny, in Francia dove si trovava con il suo camper. All'origine della tragedia un incendio divampato nella notte tra il 14 e il 15 gennaio. Restano, tuttavia, ancora da chiarire le cause del rogo. Per l'artista e la sua cagnolina non c'è stato nulla da fare: entrambi sono deceduti nell'incendio.

Sconcerto e cordoglio: centinaia i messaggi su Facebook

Appena appresa la tragica notizia, i familiari del 35enne sono partiti alla volta della Francia per il riconoscimento del corpo. Centinaia i messaggi di cordoglio per il terlizzese molto noto nell'ambiente del rap che vantava tante collaborazioni, tra cui anche Caparezza. Colpisce un post che lo stesso "Zio Felp" aveva pubblicato sul suo profilo social lo scorso 2 dicembre. Una foto della cagnolina all'interno del camper e una frase: "Io te lo avevo promesso che prima o poi saremmo stati felici... E io le promesse le mantengo sempre cara mia".