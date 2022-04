Mistero a Carovigno: un uomo trovato morto in un camper

Macabra scoperta in località Specchiolla, a Carovigno, in provincia di Brindisi: un uomo, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è stato trovato morto all'interno del suo camper. Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è intervenuta su richiesta della Polizia Locale per dare soccorso a una persona chiusa in un camper che non rispondeva. Sul posto si è recato anche personale del 118. Una volta forzata la porta, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.