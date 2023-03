Rubano un camper medico ma poi si pentono e lo restituiscono. Il biglietto: «Scusateci per il disguido»

Dopo il ritrovamento con le «scuse per il disguido» firmate dai ladri, il camper per gli screening cardiologici rubato a Cerignola (Foggia) sabato scorso è stato restituito questa mattina dai carabinieri al legittimo proprietario.

Il laboratorio mobile è stato restituito a Giampaolo Sforna, titolare della 'Med & Work', che ha effettuato con i militari un accurato controllo del mezzo. Il camper era sostanzialmente intatto, con qualche danno strutturale dovuto al furto, e al suo interno c'erano ancora tutto il materiale medico sanitario.

ll biglietto

Rubato sabato in via Puglie, il camper è stato ritrovato ieri mattina in via Vecchia Napoli. Al suo interno c'era un biglietto con un messaggio: «Scusateci per il disguido che abbiamo causato», firmato «I ladri».

Sforna ha assicurato - spiegano i carabinieri in una nota - che tornerà a Cerignola e promuovere nuovamente la campagna di prevenzione cardiologica che purtroppo lo scorso sabato è saltata.

Amarezza di tutti

«Come amministrazione avevamo promosso la settimana del cuore con uno screening gratuito in piazza Matteotti – scriveva l’assessora Maria Dibisceglia -, affinché i cittadini potessero effettuare liberamente ecg in un camper attrezzato». «Una vergogna indicibile» dicevaancora l'assessora, rivolgendosi ai ladri che hanno rubato un mezzo che «ha privato centinaia di persone di un esame che spesso si rivela salvavita. Il disprezzo per questa gentaglia è comunque limitativo di ciò che in questo momento provo», le parole amare e durissime. Che, dopo qualche ora, evidentemente hanno colto nel segno.