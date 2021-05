Rogo nel cuore della notte, distrutto un camper

Allarme nella notte a Cavallino, in provincia di Lecce, per un incendio che ha distrutto completamente un camper parcheggiato in via dell'Aeronautica. Sul posto dopo la segnalazione di alcuni passanti sono subito intervenuti i vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, e le pattuglie dei carabinieri. Si sospetta l'origine dolosa delle fiamme.

Il rogo

L'incendio è divampato all'improvviso in piena notte in via dell'Aeronautica, con le fiamme che hanno completamente avvolto il camper di proprietà di una donna di 43 anni. Subito è scattato l'allarme con l'immediato intevento di un equipaggio del comando dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno spento l'incendio che ha completamente distrutto il camper.

Le indagini

Oltre ai Vigili del Fuoco sul luogo dell'incendio anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per decifrare l'episodio e risalire ad eventuali responsabilità. Molto concreto il sospetto che l'origine del rogo sia dolosa. Per questo i militari hanno acquisito le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza piazzate nella zona, nella speranza che abbiano catturato dettagli in grado di contribuire alla comprensione del caso.