Assegnati a Taranto i Giochi del Mediterraneo 2026

TARANTO - SAssegnata a Taranto la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma nel 2026. La designazione è giunta per acclamazione, nel corso dell'Assemblea dei Comitati olimpici dei 26 Paesi del Mediterraneo, riunitasi a Patrasso.Grande soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale Mino Borraccino: "É un evento importantissimo - ha detto - che non significa soltanto sport ma anche la possibilità di riportare Taranto nell'immaginario collettivo dell'Europa come una realtà positiva, dopo essere stato il tacco avvelenato d'Italia. Abbiamo la possibilità di diversificare, aprire una nuova narrazione per la nostra città e per la nostra provincia. L'impegno della Regione Puglia, che non ci mette soltanto passione e organizzazione, ci mette anche la disponibilità di fondi ingenti, è la dimostrazione di come il Governo regionale, guidato dal Presidente Emiliano, guarda con molta attenzione alla città di Taranto in tutte le sue sfaccettature".