E' arrivata a Taranto la nave Geo Barents, con a bordo le 293 persone

E' arrivata a Taranto la Geo Barents, con a bordo le 293 persone soccorse nei giorni scorsi in cinque diverse operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Quello di Taranto è stato assegnato come porto sicuro di sbarco, la metà dei passeggeri sono minori non accompagnati.

«Troppo lunghi i tempi di assegnazione del porto, bisognerebbe indicarlo immediatamente dopo le operazioni di soccorso», lamenta Riccardo Gatti, responsabile delle operazioni di Medici senza frontiere a bordo della nave.

Molti minori a bordo

«Ragazzi di 14, 15, 16 anni che sono in viaggio, alcuni anche da mesi e anni - racconta Lobes -. Partiti piccolissimi e pieni di sogni e speranze». Agli operatori di Msf hanno raccontato le loro speranze. «Sognano di avere una vita normale: almeno due pasti al giorno ogni giorno, sognano una vita in cui non abbiamo paura di morire ogni giorno. Sono ragazzi così che vengono lasciati morire in mare nell'indifferenza più totale delle Istituzioni europee».