«Abbiamo denunciato pubblicamente ed in tutte le sedi il fallimento della politica migratoria e le condizioni nelle quali i nostri colleghi sono costretti ad operare all’interno dell’ hotspot di Taranto. Abbiamo portato a conoscenza dell’opinione pubblica le precarie condizioni igienico/sanitarie e le ricadute negative anche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per questi ed altri motivi abbiamo chiesto la chiusura dell’hotspot almeno fino al suo completo adeguamento alle più elementari norme di sicurezza ed igienico/sanitarie». Così il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia, attraverso la nota del segretario provinciale Pasquale Magazzino.

«Abbiamo inoltre richiesto protocolli scritti di intervento in riferimento alla destinazione del centro immigrati, nonché di trasferire/aggregare alla questura di Taranto adeguato personale da destinare esclusivamente ai servizi finalizzati alla gestione della sicurezza dell’Hotspot. Nessuna risposta è stata data se non quella del continuo invio a Taranto di navi delle Ong (oramai i veri gestori della politica migratoria) cariche di immigrati, come quella in arrivo domani (oggi - ndr ) e quelle già fatte approdare alcuni giorni orsono rispettivamente con 438 e 659 immigrati. Assisteremo ancora all’impiego dei colleghi nei servizi di gestione degli sbarchi e per la vigilanza al centro immigrati. Poliziotti con specifiche professionalità distolti dalle loro attività e regolarmente impiegati presso l’hotspot».

La nota