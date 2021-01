Volley A2, non omologato il risultato del match Brescia-Prisma Taranto. Oggi i rossoblù in campo al PalaMazzola contro il Mondovì

Non è detta ancora l'ultima parola sulla sconfitta al tie break della Prisma Taranto in casa del Brescia. Un passo falso che ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra del presidente Tonio Bongiovanni. Ieri infatti il Giudice Sportivo Nazionale, come da Comunicato Ufficiale n. 18, ha sospeso l’omologazione - per l’espletamento di attività istruttorie - del risultato della partita tra la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia e la Prisma Taranto, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Credem Banca disputatasi domenica scorsa 03 gennaio al Centro Sportivo San Filippo della città lombarda.

In attesa delle determinazioni della giustizia sportiva, oggi pomeriggio, alle ore 17, la squadra del tecnico Di Pinto sarà impegnata al PalaMazzola contro la Synergy Mondovì. La partita, che si giocherà a porte chiuse, sarà visibile in diretta sul canale youtube della Lega pallavolo serie A.

Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA