Volley, l'Italia di De Giorgi perde con il Brasile e manca la qualificazione olimpica. Ora serve il ripescaggio

L'Italia del volley, allenata dal salentino Fefè De Giorgi, perde contro il Brasile a Rio De Janeiro nell'ultima partita del pre-olimpico e manca la qualificazione a Parigi 2024. Finisce 3-2 per i brasiliani (23-25, 25-23, 25-15, 17-25, 11-15), con l'Italia che paga un primo set con troppi falli, dopo un buon avvio, poi si riprende ma lo schiaffo del quarto set è troppo forte. Al tie break è successo verde oro. E adesso la strada per le Olimpiadi diventa più complicata.

Il ripescaggio

L'Italia deve sperare di essere ripescata. Tutto dipenderà dal ranking mondiale alla fine della Vnl 2024. Al momento l'Italia sarebbe dentro ma è ancora presto. E c'è poi da considerare che su cinque posti saranno comunque privilegiate le squadre provenienti da continenti che non hanno neppure un team già qualificato. Insomma, ci sarà da attendere.

«L’obiettivo che ci eravamo prefissati - ha commentato De Giorgi - non è stato raggiunto e questo è un dato di fatto; siamo molto dispiaciuti perché la stagione è stata molto impegnativa e noi tutti speravamo di poterla concludere in altro modo. Bisogna fare i complimenti alle squadre che si sono qualificate per i Giochi che sono state in grado di esprimere una pallavolo più continua della nostra. In questo momento vivo sentimenti contrastanti; sicuramente non avendo centrato alcuni obiettivi dobbiamo metterci lì e analizzare cosa non ha funzionato, dall’altra ero consapevole della situazione della squadra soprattutto dal punto di vista delle energie.

Oggettivamente siamo arrivati qui un po’ in riserva, ma questo lo sapevamo già, i ragazzi hanno dato sempre il meglio, hanno sempre cercato di combattere, di aiutarsi, cercando le soluzioni giuste in tutte le situazioni che abbiamo affrontato».



E ora testa alla prossima stagione e alla Vln: «E’ un tema interessante che va affrontato, sarà importante confrontarci anche con la Lega per ciò che concerne le date del nostro campionato che è uno dei più belli e impegnativi; nel prossimo futuro tornei come questi non si giocheranno più, ma ripeto, quello delle date e del calendario è un tema d’attualità perché questi ragazzi hanno bisogno di maggiori pause. Noi affronteremo la VNL con il massimo impegno come sempre abbiamo fatto, perché al di là del pass diretto o no, lo stesso ranking decreterà la serpentina degli accoppiamenti quindi comunque da questo punto di vista cambierà poco e noi come sempre onereremo gli impegni al massimo delle nostre potenzialità».