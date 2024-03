Uccisa dal marito a bastonate e sepolta in giardino: i vicini chiamano la polizia. La vittima è una pugliese che viveva in Brasile

È stata uccisa dal marito e poi sepolta in giardino, Antonella De Rosa, italo-brasiliana, nata e cresciuta a Foggia. L'orrore è avvenuto in Brasile, ad Araquari, dove la donna si era trasferita da qualche anno, nel Nord dello Stato di Santa Catarina. L'omicidio è avvenuto il 26 febbraio scorso, ma nelle ultime ore i vicini hanno chiamato la polizia, non vedendo la donna ormai da giorni. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata uccisa a bastonate durante una lite. Originaria di Foggia, si era trasferita a Montecatini Terme, dove adesso arriverà la salma e dove vivono la mamma e la sorella.

L'arresto

L'uomo, che si è consegnato alle autorità, è stato arrestato. In una dichiarazione, l'omicida ha affermato di aver agito per legittima difesa, dopo essere stato aggredito con una sbarra. Secondo l'autore del reato, il fatto è avvenuto il 26 febbraio e solo il giorno dopo ha deciso di seppellire il corpo nel cortile.