Via ai play off scudetto: Brindisi sfida la corazzata Virtus Bologna

Benvenuti sulla giostra dei. In otto per giocarsi il tricolore, tra queste c’è anche la. Un premio per il lavoro che squadra, staff tecnico e dirigenziale sono riusciti a fare finora, un regalo per i tifosi. Chiaro però che adesso viene il bello, la parte più intrigante del cammino e la “banda” vuole onorarla al meglio, Brindisi pertanto c’è, e magari proverà a stupire. Perché no? Questa sera i biancazzurri iniziano l’avventura sui legni della “Segafredo Arena” didove incrociano la testa di serie numero due del tabellone, ovvero quella Virtus Bologna candidata a giocarsi lo scudetto insieme all’Olimpia Milano.Per la “Stella del Sud” è il quinto “timbro” nella post season. Le precedenti quattro risalgono alle stagioni 2013/2014 (5ª al termine della stagione regolare chiusa a quota 26 punti), 2014/2015 (6ª con 32 punti all’attivo), 2018/2019 (5ª a quota 36 punti) e 2020/2021 (2ª con 40 punti).Tutte chiuse al primo turno, nei quarti di finale giocati rispettivamente contro Sassari (0-2), Reggio Emilia (2-3 dopo aver avuto in gara-4, giocata in casa, l’opportunità di chiudere la serie a proprio favore) e ancora Sassari (0-2). L’eccezione sta proprio nell’ultima apparizione quando Brindisi, dopo aver eliminato Trieste (3-0) venne stoppata in semifinale proprio dalla Virtus Bologna nonostante il fatto campo favorevole (la serie si chiuse immediatamente con un eloquente 0-3, con Bologna che andò dritta verso la conquista del tricolore).Giochi del destino, la New Basket ritrova sulla sua strada nuovamente la corazzata bolognese. La squadra di coach Sergioha un talento e una stazza fisica debordante in grado di mettere in seria difficoltà tutte, ma proprio tutte le avversarie che trova sulla sua strada. E’ una delle squadre più forti, ma siamo nei playoff e tutto può succedere.«Siamo belli carichi per questa avventura», ha detto Frank Vitucci, che insieme ai suoi ragazzi vuole provare a stupire. C’è una voglia matta di fare bene, pertanto si va a Bologna con la voglia matta di giocarsela a viso aperto e di competere. Per farlo bisognerà essere pronti sin dalla primissima palla a due. È una serie difficilissima, complicata e complessa che chiederà un gran dispendio di energie sia fisiche che mentali perché laè una squadra molto profonda, con tante frecce nel suo arco ma la Happy Casa non si presenta a questa serie alzando già bandiera bianca. Al contrario è pronta a lottare con ardore, a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Questo sin dalla prime due partite: dopo quella odierna, gara 2 è in programma lunedì alle 20,30 sempre in terra bolognese prima che ci si sposti in Puglia dove venerdì è in programma gara 3 (palla a due fissata per le 21,00).In casa Virtus Segafredo, passata la deadline senza interventi sul mercato, i dubbi rimangono sul reparto lunghi. In ogni caso la profondità del roster c’è tutta, tanto che tre stranieri dovranno star fuori: i maggiori candidati sono Bako, Lundberg e Weems mentre Teodosic, dopo la febbre e il lavoro differenziato, va verso il recupero, anche se resta da valutare la condizione fisica del numero 44.