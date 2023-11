Il Lecce si illude due volte, Baroni lo riprende: a Verona un buon pari

Contro il passato, Baroni, e quel Verona che l'anno scorso è stato il primo avversario per la salvezza. Il Lecce in campo contro l'Hellas alle 18.30. D'Aversa deve rinunciare a Ramadani, squalificato per somma di gialli, in casa di una squadra che ha bisogno di punti per uscire dalla crisi.

Le formazioni ufficiali

VERONA (3-5-2): Montipò; Terracciano, Hien, Amione; Tchatchoua, Folorunsho, Duda, Suslov, Mboula; Ngonge, Djuric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Blin, Oudin; Sansone, Krstovic, Banda.