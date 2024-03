Il Bari si sveglia tardi, non basta nemmeno Puscas: fa festa il Venezia. Playoff più lontani

Quinta sconfitta consecutiva in trasferta. Il Bari cade anche al Penzo di Venezia: contro la squadra di Vanoli finisce 3-1. A passare in vantaggio sono i veneti con due reti praticamente in fotocopia sugli sviluppi di corner: prima Gytkjaer e poi Altare per il 2-0, poi Puscas riesce ad accorciare le distanze. I biancorossi ci provano nel secondo tempo ma Puscas sciupa un’occasione clamorosa e Pohjanpalo la chiude per il definitivo 3-1. Il Bari rimane al quattordicesimo posto in classifica, con la zona play-out che ora dista solo quattro lunghezze. Per la squadra di Iachini ora è crisi nera.

Venezia-Bari 3-1

Marcatori: 2'pt Gytkjaer (V), 15' Altare (V), 36'pt Puscas (B), 45'st Pohjanpalo (V)

Venezia (3-5-2): Joronen, Busio (42'st Andersen), Zampano (42'st Bjarkason), Tessmann, Gytkjaer (22'st Pierini), Altare (1'st Idzes), Pohjanpalo (c), Candela, Svoboda, Sverko, Ellertsson (27'st Jajalo)

A disp.: Bertinato, Grandi, Modolo, Tcherychev, Lella, Dembele, Olivieri

All.

P. Vanoli

Bari (3-4-1-2): Brenno, Matino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval (20'st Achik), Luliç (20'st Maita), Benali, Ricci (39'st Guiebre) Sibilli, Nasti (20'st Morachioli), Puscas (39'st Kallon)

A disp.: Pissardo, Bellomo, Maiello, Zuzek, Edjouma, Pucino, Acampora

All. G. Iachini

Arbitro: Sig. Luca Massimi (Termoli); assistenti: Sig. Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma1) e Sig. Paolo Laudato (Taranto). Quarto Ufficiale: Sig. Stefano Nicolini (Brescia). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), AVAR: Paride Tremolada (Monza)

Ammoniti: Vicari (B), Tessmann (V), Guiebre (B), Jajalo (V)

Espulsi:

Angoli: 6-6

Rec.: 6'pt; 5'st

Note: iniziative promosse in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Stadio 'Pier Luigi Penzo', Venezia; pioggia a tratti torrenziale, 9°C, terreno in discrete condizioni; 5.314 spettatori (830 tifosi ospiti)