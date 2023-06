Diritti tv: per "Calcio e Finanza" il Lecce porta a casa 38,6 milioni di euro

Secondo i dati pubblicati oggi da "Calcio e Finanza" il Lecce porterà a casa per la stagione sportiva 2022-2023 circa 38 milioni di euro dai proventi dei diritti tv. Come ricorda la testata giornalistica italiana dedicata agli aspetti economici finanziari del calcio e dello sport, la ripartizione dei proventi da diritti tv per la Serie A relativa alla stagione 2022/23 viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti). La divisione è effettuata con questi criteri: 50% in parti uguali; 20% in base al bacino d’utenza; 30% in base ai risultati sportivi. Per "Calcio e Finanza" è l'Inter ad aver tratto i maggiori benefici con ricavi pari a 87,1 milioni di euro, seguita dal Napoli con 80,3 e dal Milan con 80 milioni. Il Lecce si sarebbe attestato al quattordicesimo posto davanti a club come Monza, Verona, Salernitana, Empoli, Spezia e Cremonese.

La classifica dei ricavi da diritti tv

Inter 87,1 milioni

Napoli 80,3

Milan 80

Juventus 78,6

Lazio 70,7

Roma 68,2

Fiorentina 55,2

Atalanta 55,2

Torino 49,1

Bologna 43,5

Udinese 40,7

Sampdoria 39

Sassuolo 38,7

Lecce 38,6

Monza 34,2

Verona 34,1

Salernitana 32,6

Empoli 32,6

Spezia 30,1

Cremonese 29,4