Il bilancio di Corvino: «Obiettivi centrati con le risorse disponibili. Non siamo facoltosi»

Non ha parlato di mercato durante la conferenza stampa di questa mattina, rinviando quindi l'argomento a domani mattina quando incontrerà nuovamente i rappresentanti della stampa locale e nazionale.

Il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, seduto accanto al direttore sportivo Stefano Trinchera nella sala stampa "Sergio Vantaggiato" dello stadio Via del Mare, ha ribadito il concetto che il club giallorosso - dopo aver centrato la salvezza in serie A e vinto lo scudetto con la Primavera - farà per la prossima stagione "quello che il budget societario permetterà".

E che il budget è quello di un club la cui situazione finanziaria è in chiusura di risanamento. Un risultato, l'equilibrio di bilancio raggiunto, che, Corvino ha evidenziato, è frutto anche dello scouting. "Non siamo facoltosi" ha ricordato Corvino, il quale quindi ha avvertito: "Da soli non si può fare di più".

Forse, una implicita richiesta di aiuto a quella imprenditoria locale che giorni fa il presidente Sticchi Damiani aveva definito "non da serie A".