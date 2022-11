Udinese-Lecce, i tre numeri che promuovono i giallorossi

Il Lecce a Udine ha giocato una delle migliori gare del proprio campionato. La squadra di Baroni ha risposto alle critiche dopo due sconfitte con una prova di personalità, concretezza e anche di bel gioco, davanti a un avversario forte e costruito per arrivare tra le prime dieci. Tra i numeri forniti dalla Lega di Serie A ne proponiamo alcuni per rileggere la partita dei giallorossi alla Dacia Arena.

I cross

Il Lecce ha trovato undici cross, di cui sei sono quelli "definiti utili". Sono di più rispetto a quelli dell'Udinese. Un elemento fondamentale: dal cross di Gallo è nato il bel gol di Lorenzo Colombo.

Bravo Colombo

Il confronto tra Beto e Colombo fa emergere i bei numeri dell'attaccante scuola Milan. Ha giocato 28 palle, un tiro e un gol ed è stato molto preciso nei passaggi riusciti: il 71%.

I passaggi chiave di Gallo

Antonino Gallo ha trovato dieci passaggi sulla trequarti. Per lui una partita di livello, oltre che l'assist (annullato dalla giocata di Colombo ma comunque importante) in occasione del gol dell'1-0. Così, probabilmente, ha spazzato via il ballottaggio con Pezzella.