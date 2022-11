Lecce, un'altra trasferta da record: in mille a Udine

Oltre mille chilometri di venerdì sera per sostenere il Lecce: sono 954 i tifosi che hanno accompagnato la squadra nella delicata trasferta alla Dacia Arena di Udine. Quasi mille e si sentono. Numerosi cori e nonostante lo stadio sia chiaramente in prevalenza bianconero, i tifosi del Lecce riescono a farsi sentire. Non c'è il soldout del settore ospiti (circa un centinaio i biglietti invenduti) ma viste le premesse è una conferma di come la "carovana giallorossa" continui a viaggiare e a seguire la squadra ovunque.

I fuori sede

In tanti hanno raggiunto Udine anche da città vicine: si tratta di molti fuori sede, salentini che vivono al Nord, in Friuli o addirittura nelle vicine nazioni, per quanto sia venerdì sera.