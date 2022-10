Volley, la Prisma Taranto si sblocca con un bel 3-0: è la prima vittoria

La Prisma Taranto conquista una splendida vittoria per 3-0 (25-23, 25-16, 25-19) battendo la Vero Volley Monza tra le mura del PalaMazzola, dimostrando una bella reazione e una prova di carattere. E' il primo successo stagionale che per gli jonici vale tre preziosi punti in chiave salvezza.

Grande difesa e l'attacco non perdona

Trascinata da Stefani e da Loeppky (16 punti a testa), la Gioiella Prisma mette in campo una prestazione corale, condita da difese e da attacchi senza esclusione di colpi, annichilendo le bocche di fuoco brianzole: non sono bastati, infatti, i colpi magistrali di Grozer (anche dai 9 metri, con 3 ace) e di Davyskiba a intimorire i rossoblù.

Stifani: "Un successo che fa bene al morale"

“Una vittoria frutto di un lavoro importante svolto in settimana – commenta Stefani, tra i migliori in campo – un successo che fa bene al morale e alla classifica. Sono molto soddisfatto della mia prestazione ma soprattutto di quella della squadra. Siamo stati bravissimi a restare uniti dopo l’ultima sconfitta a Cisterna ed a continuare a lavorare come gruppo durante la settimana”.

Ok