Il Bari perde contro il Südtirol: il rigore di Casiraghi condanna i biancorossi alla quinta sconfitta in trasferta

E' la quinta sconfitta in trasferta per i biancorossi di Iachini: è finita 1 a 0 la partita tra Südtirol e il Bari. Situazione sbloccata al 15esimo del secondo tempo da un rigore dell'attacante degli altoatesini Casiraghi al 60esimo.

Galletti condannati alla quinta sconfitta in trasferta nell'incontro valevole per 26/a giornata del campionato di serie B. Biancorssi nuovamente in campo il 27 febbraio alle 20.30 in casa del Catanzaro.