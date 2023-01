Spezia-Lecce, buon avvio dei giallorossi. Due traverse in un'azione. Piove forte al Picco

Spezia-Lecce, crocevia salvezza per entrambe. La squadra di Marco Baroni cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato, i bianconeri vengono dal pareggio contro l'Atalanta. Le formazioni ufficiali e gli aggiornamenti in diretta.

Baroni deve rinunciare a Morten Hjulmand per squalifica. Gioca Blin al suo posto e Maleh fa la prima da titolare come mezzala sinistra. In attacco c'è Colombo, con Di Francesco e Strefezza a supporto. Nessun cambiamento, quindi, né in difesa e in attacco.

Spezia-Lecce: gli aggiornamenti in diretta

Il meteo: piove forte ormai dall'inizio della partita, per ora il campo tiene ma è un vero e proprio nubifragio.

Al tredicesimo due traverse consecutive per il Lecce: prima Blin di testa, poi Gonzalez colpiscono il legno.

Il Lecce è partito bene. Fin qui i giallorossi hanno manovrato bene, con Colombo e Strefezza che sono arrivati al tiro due volte in 10'. Spezia pericoloso con un paio di cross. Bella partita dopo 10'.

Commovente il minuto di silenzio per Gianluca Vialli, in piedi e commosso Marco Baroni.

Spezia-Lecce: il tabellino live

SPEZIA (4-4-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi. All. Gotti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.