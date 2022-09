Incrocio col sinistro e Vlasic fa gol: il Torino batte il Lecce per 1-0

Un Lecce poco incisivo perde di misura allo stadio Olimpico Grande Torino e resta a quota 2 punti in classifica. Ai granata è bastata la rete di Nikola Vlasic nel primo tempo per regolare i giallorossi, che nella seconda frazione non sono riusciti a trovare la via del gol.

L'assenza di Strefezza

L’assenza di Gabriel Strefezza si è fatta sentire e dopo l’uscita dal campo di Banda, gli uomini di Baroni non sono più riusciti ad impensierire Milinkovic Savic. Il Torino ha sfiorato più volte il raddoppio, ma la retroguardia giallorossa ha tenuto botta con la complicità di una super parata di Falcone che all’85’ ha negato la gioia del gol a Vojvoda.

I cambi

Nonostante i cambi di Baroni nel reparto avanzato, i salentini hanno chiuso la gara in evidente affanno sino al triplice fischio del signor Manuel Volpi.

Al 40’ del primo tempo il Torino va in vantaggio con Vlasic che si inserisce in area e incrocia col sinistro battendo un incolpevole Falcone

Formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ilkhan, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Allenatore: Juric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Di Francesco, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni.