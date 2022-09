Brutte notizie per il Lecce calcio: lesione muscolare per Strefezza. Fermo per un mese. Una doccia fredda per i giallorossi in vista della trasferta sul campo del Torino di lunedì sera. La società giallorossa, con una breve nota, ha comunicato che il calciatore Gabriel Strefezza si è sottoposto ad esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra. Da valutare i tempi di recupero, che presumibilmente terranno fuori casa Strefezza per circa un mese.