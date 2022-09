Torino-Lecce, probabili formazioni: Strefezza verso il forfait, c'è Banda. Fantacalcio: i consigliati

Baroni in ansia: si è fermato Strefezza, che nell'allenamento di ieri si è allenato a parte per un affaticamento. Sembra difficile, a questo punto, un impiego del calciatore giallorosso a Torino lunedì sera. Sono diversi i dubbi che l'allenatore del Lecce dovrà sciogliere. Senza Strefezza giocheranno insieme Banda e Di Francesco in attacco, ma la punta centrale resta un'incognita: Colombo, protagonista a Napoli, o Ceesay? Resta il dubbio.

In difesa dovrebbe rientrare Pongracic, al posto di Tuia. Un altro dubbio sulla sinistra: Pezzella oppure Gallo? Il primo è favorito ma ha giocato mercoledì e non è detto che non vi sia un minimo di ricambio.

Nel Torino rientra Radonjic in attacco, mentre non dovrebbe farcela Singo. Sanabria, in attacco, è in vantaggio su Pellegri.

Torino-Lecce, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez, Aina; Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Radonjic, Sanabria. All.: Juric.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.

Torino-Lecce, fantacalcio: consigli, chi schierare

Consigliati: Banda. Sta bene, ha fatto due partite straordinarie tra Empoli e Napoli. Gli manca il gol, non è detto che non lo trovi. E senza Strefezza può essere lui l'uomo in più. Radonjic. Anche lui è partito bene, è pronto per giocare dal 1' ed è una garanzia.

Sconsigliati: Aina. Non è partito bene e contro i calciatori veloci, come Banda, può andare in difficoltà.