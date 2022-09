Serie A, gli arbitri: Volpi per Torino-Lecce

Dopo le designazioni arbitrali riguardanti gli anticipi di domani, Fiorentina-Juventus, Milan-Inter e Lazio-Napoli, l'Aia ha reso noti gli arbitri che dirigeranno gli altri sette match della quinta giornata di Serie A, tra domenica e lunedì. In particolare, per le trasferte delle due squadre prime in classifica, a Fabio Maresca di Napoli è stata assegnata Udinese-Roma, mentre Monza-Atalanta sarà diretta da Luca Sacchi di Macerata. Ecco le designazioni con assistenti, quarto uomo e Var. Cremonese-Sassuolo (domenica 12.30): Pairetto di Nichelino (Mastrodonato-Colarossi/Gariglio; Mariani, Cecconi). Spezia-Bologna (domenica ore 15.00): Giua di Sassari (Mokhtar-Sechi/Perenzoni; Banti, Galetto). Verona-Sampdoria (domenica ore 15.00): Valeri di Roma (Preti-Berti/Santoro; Di Bello, Tolfo), Udinese-Roma (domenica ore 20.45): Maresca di Napoli (Di Vuolo-Rossi C./Cosso; Ghersini, Valeriani). Monza-Atalanta (lunedì ore 18.30): Sacchi di Macerata (Bindoni-Imperiale/Colombo; La Penna, Muto). Salernitana-Empoli (lunedì ore 18.30): Abisso di Palermo (Lo Cicero-Pagliardini/ Rutella; Marini, Longo S.). Torino-Lecce (lunedì ore 20.45): Volpi di Arezzo (Vecchi-Massara/Feliciani; Mazzoleni, Liberti). Queste le designazioni annunciate ieri per la gare di domani: Fiorentina-Juventus (ore 15.00): Doveri di Roma (Alassio-Tegoni/Ayroldi; Aureliano, Mondin). Milan-Inter (ore 18.00): Chiffi di Padova (Meli-Peretti/Marcenaro; Di Paolo, Paganessi). Lazio-Napoli (ore 20.45): Sozza di Seregno (Rocca-Vono/Serra; Fabbri-Ranghetti).