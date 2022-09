Torino-Lecce, la partita in un minuto.



Un Lecce poco incisivo perde di misura allo stadio Olimpico Grande Torino e resta a quota 2 punti in classifica. Ai granata è bastata la rete di Nikola Vlasic nel primo tempo per regolare i giallorossi, che nella seconda frazione non sono riusciti a trovare la via del gol.