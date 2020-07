Lecce-Fiorentina/ Diretta dal Via del Mare 0-1 Gabriel para un rigore

Chi ha spasmodico bisogno di punti nell’incontro di questa sera al “Via del Mare” è il Lecce, squadra finalmente in serie positiva (vittoria sulla Lazio e pareggio a Cagliari), ma, nonostante il suo apprezzato gioco e alcune buone prove, ancora invischiata nei bassifondi della classifica. Più tranquilla invece l’avversaria odierna, la Fiorentina, la cui posizione in classifica èsinonimo id tranquillità. Sfida valida per la quattordicesima giornata di ritorno della serie A.

Tra i convocati dei salentini figura finalmente l’attaccante Lapadula, che però sarà risparmiato in vista del cruciale confronto in casa del Genoa, in programma domenica prossima. Mancherà il difensore Calderoni, a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. L’estroso attaccante Falco è stato convocato, ma a causa di un acciacco non figura nemmeno in panchina.

I gigliati rinunceranno ancora a Benassi, infortunato. All’andata si imposero i salentini, per uno a zero, rete di La Mantia.

Si gioca in una serata tipica dell’estate salentina, con un accenno di vento. Terreno in buone condizioni, attorniato da tristi spalti deserti.



Le formazioni



LECCE: Gabriel, Rispoli, Lucioni, Paz, Petriccione, Donati, Mancosu, Majer, Barak, Farias, Babacar. All. : Liverani

In panchina: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Shakhov, Monterisi, Saponara, Colelli, Maselli, Rimoli, Dell'Orco, Tachtsidis.



FIORENTINA: Terracciano, Milenkovic, Ribery,Ghezzal, Pezzella, Caceres, Dubcan, Pulgar, Dalbert, Cutrone, Chiesa. All.: Iachini

In panchina: Brancolini, Igor, Baldelj, Castrovilli, Kouame, Sottil, Ceccherini, Agudelo, Lirola, Venuti, Vlahovic, Terzic

Arbitro: Guida di Torre Annunziata



22': i salentini provano a pungere con Farias, ma il suo tiro dalla distanza è fuori misura

18': stoccata di Barak da fuori area, respinge Terracciano

12': Gabriel para un colpo di testa scaturito dall'azione nata dal calcio d'angolo

11': Gabriel para il penalty di Ribery

9': rigore per i viola

6': Gol della Fiorentina! Errore di Rispoli che innesca Cutrone, il quale avanza e serve Chiesa, da questi la botta vincente sotto la traversa: 0-1.



3': Lecce subito pericoloso: girata di Babacar di prima intenzione, palla di poco al latoSfida iniziata.



Calcio d'inizio affidato agli ospiti, che giocano in maglia blu e calzoncini bianchi. Lecce nella consueta maglia giallorossa.

