Il Bari non sa più vincere, è ancora pareggite: 1-1 con la Reggiana

Il Bari non sa più vincere. Finisce 1-1 a Reggio Emilia contro la Reggiana. Non così male da perdere, non così bene da vincere su un campo difficile. I biancorossi di Mignani vanno sotto al 10' del primo tempo per una gran botta da fuori di Girma. Pareggia Di Cesare poco dopo la mezzora, con un tiro al volo dall'interno dell'area di rigore. Nella ripresa un paio di occasioni per parte e poco altro.

Reggiana-Bari 1-1

Marcatori: 10'pt Girma (R), 33'pt Di Cesare (B)

Reggiana (4-3-3): Bardi, Pieragnolo (35'st Libutti), Rozzio (c), Pettinari (17'st Gondo), Marcandalli, Antiste, Sampirisi, Crnigoj (17'st Nardi), Bianco, Kabashi (45'st Cigarini), Girma (35'st Varela Djamanca). A disp.: Sposito, Satalino, Lanini, Fiamozzi, Dariva, Szyminski.

All. A. Nesta

Bari (4-3-1-2): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Frabotta, Koutsoupias (12'st Sibilli), Maiello (31'st Benali), Acampora, Aramu (38'st Bellomo), Nasti (31'st Morachioli), Diaw (1'st Matino). A disp.: Farroni, Achik, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-Chukwu, Ricci. All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Antonio Giua (Olbia); assistenti: Sig. Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Sig. Francesco Cortese (Palermo). Quarto Ufficiale: Sig. Marco Emmanuele (Pisa). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia), AVAR: Rosario Abisso (Palermo)

Ammoniti: Acampora (B), Kabashi (R), Bianco (R). Angoli: 6-9. Rec.: 2'pt; 4'st. Note: 25'pt espulso per proteste dalla panchina Campofranco (collaboratore tecnico Bari)

Stadio 'Mapei Stadium - Città del Tricolore' - Reggio Emilia; cielo sereno, 28°C, terreno in ottime condizioni; 10.081 spettatori (1.782 tifosi ospiti)