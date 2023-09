Prima e seconda categoria Puglia: i gironi e il regolamento

Tre gironi di Prima categoria e tre gironi di Seconda categoria. Anche il calcio "minore" pugliese è pronto a partire. La Lega Nazionale Dilettanti della Puglia ha pubblicato, infatti, il comunicato ufficiale numero 42 che definisce gli organici dei campionati.

In Prima la divisione ha seguito - come sempre e come da regolamento - i criteri geografici. Nord Barese, Bat e Foggia nel girone A, mentre con le squadre di Bari nel girone B ci sono anche alcune brindisine e Tarantine. Nel girone C le salentine, dalla provincia di Lecce fino ad alcuni club della provincia di Taranto e Brindisi.