Tiro da tre punti sulla sirena, come in un film: la magia del Nardò basket è virale in rete. Il video

Meglio che in un film. Il Nardò Basket (Serie A2) vince alla sirena contro Verona, che proprio pochissimi istanti prima del tiro da tre punti, era passato in vantaggio e andava verso una vittoria ormai certa. Poi il tiro da tre punti, dalla propria metà campo, di La Torre, per una vittoria storica per i salentini.

Il video, postato dalle pagine social del Nardò, è diventato subito virale in rete: una magia da tre punti che scrive un pezzo di storia del club granata. E non solo.