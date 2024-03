Brindisi non si arrende, batte Trento e continua a sperare nella salvezza

Vittoria di fondamentale importanza per la Happy Casa Brindisi che sconfigge la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 89-82 al termine di una partita equilibrata, lottata e condotta nel finale infuocato al PalaPentassuglia. Decisivo il parziale dell’ultimo quarto in cui Brindisi concede solo 12 punti all’attacco ospite a fronte dei 23 realizzati dai biancoazzurri. Un break firmato da Laquintana, autore di una prestazione molto positiva con 11 punti e 4/5 al tiro, ed Eric Washington MVP del match a quota 22 punti e 4 assist a referto. Molto combattiva la Dolomiti di coach Galbiati, arrivata al PalaPentassuglia priva nella rotazione lunghi di Udom e Grazulis, capace di realizzare 48 punti nel primo tempo al PalaPentassuglia. La Happy Casa stringe le maglie in difesa al rientro in campo e riesce ad avere ottimo apporto da parte di tutti gli uomini a disposizione. Laquintana, Riismaa (due su due da tre punti), Morris e Smith garantiscono punti dalla panchina, un plus di notevole importanza per coach Sakota.

Finale vincente al PalaPentassuglia in vista di un finale di stagione ancora tutto da scrivere.

Brindisi-Trento 89-82

(22-20, 47-48, 66-70, 89-82)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 15 (1/5, 3/5, 4 r.), Laquintana 11 (3/4, 1/1, 3 r.), Sneed 17 (2/7, 2/5, 3 r.), Laszewski 6 (2/4, 0/1, 2 r.), Smith 4 (2/2, 4 r.), Riismaa 6 (2/2 da tre, 1r.), Lombardi (1 r.), Bartley 1 (0/1, 0/2, 7 r.), Bayehe 7 (3/4, 0/2, 7 r.), Washington 22 (3/7, 3/4), Seck ne, Buttiglione ne. All.: Sakota.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Hubb 6 (2/4 da tre, 2 r.), Alviti 12 (1/4, 1/2, 3 r.), Niang 16 (8/0, 0/1, 5 r.), Conti 3 (1/3 da tre, 1 r.), Forray 12 (2/4, 2/3, 1 r.), Cooke (0/1, 3 r.), Grazulis ne, Biligha 8 (2/8, 4 r.), Mooney 17 (3/3, 3/5, 3 r.), Baldwin 8 (0/8, 2/7, 6 r.). All.: Galbiati.

ARBITRI: Baldini – Gonella – Catani.

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 20/22, Trento 17/18. Perc. tiro: Brindisi 29/56 (11/22 da tre, ro 8, rd 24), Trento 27/63 (11/26 da tre, ro 12, rd 18). Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi