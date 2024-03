Happy Casa Brindisi, obiettivo continuità di rendimento

BRINDISI La corsa salvezza è ancora tutta da scrivere, ma il tempo stringe e i margini di errore si assottigliano sempre di più con il passare delle domeniche. Restano da giocare 8 partite nelle quali Brindisi, Pesaro e Treviso dovranno cercare d’incamerare quanti più punti possibili per evitare il baratro della A2. Alla fine (domenica 5 maggio, ultimo turno della regular season) verrà tracciata una linea dritta e solo una delle tre pericolanti potrà festeggiare la permanenza mentre per le altre due la retrocessione sarà una realtà con la quale fare i conti. Restano ancora in ballo due scontri diretti (Treviso-Pesaro del 30 marzo e Brindisi-Treviso del 7 aprile) e molto probabilmente già quelli rappresenteranno una vera cartina di tornasole, pesando in maniera decisiva sugli esiti della stagione di tute e tre le pericolanti.

Intanto però c’è da pensare agli impegni più immediati, a cominciare da quelli in programma domani. Happy Casa Brindisi (10 punti). Dopo il ko di Varese, i biancazzurri tornano a giocare nel PalaPentassuglia per affrontare l’Aquila Trento che, proprio domenica scorsa, ha steso in maniera netta la Vuelle Pesaro. Gara delicatissima per la formazione di coach Dragan Sakota che deve trovare ad ogni costo una certa costanza di rendimento e di rotazioni per credere ancora nel miracolo salvezza. Bisogna fare in modo, in sintesi, che non si ripeta il calo evidenziato nel terzo quarto a Varese che, di fatto, ha sancito l’ultima sconfitta in campionato. Sconfitta che, sul piano morale, pesa come un macigno e che domani può essere cancellata. Sulla sua strada Brindisi trova un avversario che, proprio nell’impianto di contrada Masseriola, vuole ritrovarsi definitivamente dopo aver attraversato un periodo non certo semplice (sette ko nelle precedenti otto partite giocate prima della sfida con il team marchigiano) che ne ha rallentato la marcia. L’Aquila è ancora nel lotto delle squadre che puntano alla post season ed il match di domani in Puglia può rappresentare un punto di svolta. «Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica, la Happy Casa è una squadra che specialmente al PalaPentassuglia è davvero difficile da battere e che col passare dei mesi si è rinforzata con tanti colpi di mercato. Arriveranno a giocare la partita con il coltello tra i denti. La vittoria contro Pesaro? Ci portiamo via la nostra difesa, siamo tornati a difendere forte, con la giusta attitudine; e la nostra qualità nel passarci la palla in attacco. Dobbiamo continuare così adesso, vogliamo vivere al massimo questo finale di regular season vincendo più partite possibili e continuando a crescere», il commento di dell’ala Davide Alviti alla vigilia della partenza alla volta di Brindisi.

Alla Carpegna Prosciutto Pesaro (12 punti), delle tre squadre in lotta per la salvezza, spetta sicuramente il peggior avversario, ovvero la Segafredo Virtus Bologna reduce dal match di Eurolega contro il Real Madrid. Giocherà davanti al suo pubblico, ma resta pur sempre una gran bella montagna da scalare. Una sorta di vera impresa, anche se nell’ultima gara casalinga (due settimane fa) la “banda Sacchetti” è stata capace di stendere la capolista Germani Brescia.

La Nutribullet Treviso (14 punti) è in salute. La vittoria interna di sabato contro Reggio Emilia ha dato nuova linfa alla formazione trevigiana, che domani attende la visita della Vanoli Cremona (ore 20,00). Che, nel frattempo, ha ingaggiato il playmaker (ex Trieste) Corey Davis. Sulla carta proprio gli uomini di coach Frank Vitucci sembrano avere l’impegno più abbordabile, visto che i lombardi fanno i conti con un vistoso calo di forma. Una vittoria da parte di D’Angelo Harrison e soci avrebbe l’effetto di risucchiare nella lotta salvezza proprio la Vanoli.

