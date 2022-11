Nardò-Martina, coreografia spettacolare per il gemellaggio

La partita è finita 0-0, senza grandi sussulti e con un punto a testa ma Nardò-Martina è stata uno spettacolo per il pre-gara. Mentre le squadre scendevano in campo dalla tribuna granata è venuta su una coreografia bellissima, mozzafiato: "Questo gemellaggio come un tatuaggio", recitava l'immenso striscione, che copriva tutta la tribuna. Le foto hanno già fatto il giro del web.

La storia del gemellaggio

Le due tifoserie, che si sono ritrovate nel girone H di Serie D dopo diversi anni, sono gemellate da tempo. In diverse occasioni hanno vissuto insieme partite importanti. Un gemellaggio ribadito con forza e con una bellissima coreografia.